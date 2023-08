Dificultățile economice lovesc și ceasurile elvețiene: primul declin al exporturilor din ultimii doi ani Exporturile de ceasuri elvetiene au scazut usor in iulie, primul declin lunar din ultimii peste doi ani, deoarece cererea a inceput sa incetineasca, in contextul preturilor mai ridicate si a presiunilor economice. Livrarile au scazut cu 0,9% luna trecuta, la 2,2 miliarde de franci elvețieni (2,5 miliarde de dolari), China fiind motorul acestei scaderi, a […] The post Dificultațile economice lovesc și ceasurile elvețiene: primul declin al exporturilor din ultimii doi ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

