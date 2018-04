Dificilul triumf al Arcului de Triumf Cu prilejul zilei de 18 aprilie, Ziua Internaționala a monumentelor și a siturilor, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic incurajeaza publicul sa exploreze și sa prețuiasca patrimoniul cultural al capitalei, dar și sa redescopere monumentele de for public. Pentru ca, din 1983 incoace, dupa o inițiativa UNESCO, sarbatorim Ziua Internaționala a Monumentelor și Siturilor, o […] The post Dificilul triumf al Arcului de Triumf appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cora Muntean, o jurnalista din București, a postat duminica seara, pe pagina ei de Facebook un mesaj emoțional. Jurnalista a fost talharita și agresata fizic sambata seara in Capitala, in zona Arcului de Triumf, iar acum vrea sa transmita tuturor un mesaj – indiferent cat de complicat sau anevoios e…

- Hussat ben Salmane este acuzata ca i-a ordonat garzii sale de corp sa bata un meșter care se pregatea sa lucreze in apartamentul sau din Paris. Potrivit unor surse din justitia franceza, mandatul a fost emis la sfarșitul lunii decembrie, de catre un judecator de la Paris. In dosar se scrie…

- Soția lui Pepe a primit cadouri emoționante de la fiicele sale. 8 martie, Ziua Internaționala a Femeii, a prins-o foarte ocupata pe Raluca. Ea s-a bucurat de fiecare moment pe care l-a trait alaturi de fiicele sale și soțul ei. Astazi, insa, soția lui Pepe le-a impartașit fanilor ce a primit din partea…

- Cand este Ziua Mamei. Cei mai mulți oameni cred ca ziua mamei este pe 8 martie, atunci cand se sarbatorește, de fapt, Ziua Internaționala a Femeii. Puțini știu ca ziua mamei este cu totul alta sarbatoare, celebrata doua luni mai tarziu. Ziua Mamei a fost instituita prin Decretul 1468 privind promulgarea…

- Miercuri, 28 februarie, in cladirea Willbrook Platinum Business and Convention, are loc un eveniment caritabil, dedicat pacienților cu hemofilie. Inițiatoarea este Florina Bogdan, soția lui Rareș Bogdan, un cunoscut realizator la postul de televiziune Realitatea TV. La eveniment are loc o competiție…

- "Pe parcursul lunii ianuarie, reprezentanții mai multor localitați din Republica Moldova au intreprins acțiuni cu caracter antistatal, antipopular și anticonstituțional. Este vorba despre așa-numitele declarații semnate de aleșii locali ai acestor localitați,, care au la baza intenții de lichidare…

- Fapta de nedescris! Drapelul din zona Arcului de Triumf a fost incendiat astazi. Din unele fotografii aparute pe retelele de socializare se vede clar cum drapelul din fata Guvernului e pe jumatate ars. Internautii cer verificarea camerelor de luat vederi din preajma, pentru a depista faptasul. Deocamdata,…