Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel, citat de Deutsche Welle.

- Decizia lui presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, in cadrul unui interviu publicat, sambata, de Spiegel citat de Deutsche Welle.…

- Decizia presedintelui Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear "reprezinta o sursa puternica de preocupare si de regret. Este vorba de subminarea increderii in ordinea internationala. Tratatul este departe de a fi perfect", dar, cu toate acestea, retragerea unilaterala dintr-un…

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, reacționeaza dupa decizia lui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul.„Am citit, cu o nota de ingrijorare și preocupare pentru evoluțiile viitoare, știrea ca președintele american Donald Trump a anunțat oficial, la 8 mai a.c., retragerea…

- Emmanuel Macron a denunțat naționalismul intr-un discurs in Congresul american. Președintele francez, aflat intr-o vizita de stat de trei zile in Statele Unite, a ținut, miercuri, un discurs in fața camerelor reunite ale Congresului american, citeaza Agerpres agențiile internaționale. In aplauzele membrilor…

- Liderii Germaniei si Frantei ii vor cere presedintelui american Donald Trump sa nu renunte la tratatul nuclear cu Iranul, intrucat o astfel de decizie ar putea crea probleme majore, a indicat luni in Canada ministrul german de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Donald Trump a dat termen pana la…

- Statele Unite ale Americii, Franța și Marea Britanie au bombardat mai multe ținte guvernamentale din Siria drept reacție la presupusul atac chimic din orașul Douma. Operațiunea a fost lansata in zorii zilei și a vizat depozite cu arme chimice. Președintele american Donald Trump a anunțat atacul prin-un…

- Dupa ce presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a renuntat sa mai sprijine acordul de la Paris referitor la schimbarile climatice (acord la care s-a ajuns la 12 decembrie 2015) adevarul referitor la fenomenul “incalzirii globale” a inceput sa razbata in presa internationala. Multi cercetatori,…