In unele zone ale țarii exista o oarecare instabilitate a prețurilor la legumele de sezon, legumicultorii din sudul țarii confruntandu-se in luna iulie cu scadere a prețurilor la tomata olandeza, de la 3 – 3,5 lei la inceputul lunii, la 1 – 1,5 lei in prezent. In alte zone legumicole nu sunt aceleași probleme, dar diferențe de prețuri exista. In bazinul legumicol din comuna galațeana Matca, cel mai important din țara, unde exista peste 1.000 de hectare de solarii, sunt unele diferențe intre prețurile de vanzare ale roșiilor in funcție de calibru și calitatea produselor. Valentin Nare, legumicultor…