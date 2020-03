Diferente intre parcarea pe termen scurt si parcarea pe termen lung

Stiri pe aceeasi tema

- "In ceea ce priveste economia Romaniei, unda de panica poate sa distorsioneze deciziile economice pe termen scurt (accelerarea consumului in T1 urmata de normalizare in T2). Cu toate acestea, fluxurile investitionale in economia reala ar trebui sa continue, sustinute de nivelul redus al costurilor…

- In aceasta seara va ateriza pe cel mai mare aeroport din Romania prima cursa din Italia cu pasageri din zonele unde s-au confirmat cazuri de coronavirus.Pasagerii care sosesc la aeroportul Henri Coanda din București zonele din Italia afectate de coronavirus (Milano, Bergamo, Treviso, Torino)…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat ca vor fi achizitionate mai multe scannere termice pentru cele 16 aeroporturi internationale din Romania, iar suma alocata este de cinci milioane de lei. Cinci astfel de aparate vor fi alocate Aeroportului International ”Henri Coanda” din Bucuresti, anunța…

- Analiza XTB Romania: Consecințele ieșirii oficiale a Marii Britanii din UE: scadere a atractivitații pe termen scurt și creștere a puterii de negociere pe termen mediu și lung Evenimentul celebrat de eurosceptici și deplans de eurofili, ieșirea oficiala a Marii Britanii din UE in data de 31 ianuarie…

- Consecintele iesirii oficiale a Marii Britanii din UE arata o scadere a atractivitatii pe termen scurt si o crestere a puterii de negociere pe termen mediu si lung, potrivit unei analize a casei de brokeraj XTB Romania, care arata ca impactul pe termen mediu si lung va depinde in foarte mare proportie…

- Un barbat ce a ajuns, astazi, in Romania din Tel Aviv ar fi suspect de coronavirus. Acesta a fost preluat de ambulanța de pe Aeroportul Otopeni și transportat la Institutul „Matei Balș” din București, potrivit g4media. Barbatul a acuzat simptome gripale și astfel a fost dus la spital pentru investigații.…

- In 2020, economia romaneasca ar putea decelera pe termen scurt, la finalul ciclului post-criza la nivel global, apreciaza Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica la Banca Transilvania, intr-o analiza.Potrivit acestuia, principalii investitori și-ar putea consolida, anul acesta, prezența…

- Ion Țiriac (80 de ani), președintele Federației Romane de Tenis, a susținut ca organizarea celor patru meciuri de la Campionatul European din 2020 de la București ar putea fi in pericol.Totul ține de calea ferata care va trebui sa lege Aeroportul Otopeni de București.„Se fac niste protectii pentru marea…