Diferențe imense de preț între piață și producători. Cât plătim mai mult la tarabă Vremea schimbatoare a facut ca legumele din piața sa aiba prețuri mai ridicate fața de aceeași perioada a anilor trecuți. Mai mult, la tarabe, unele prețuri sunt chiar și de trei ori mai mari decat la producatori. Un exemplu ar fi varza, care se vinde acum, la producator, cu aproximativ 1,2 lei/kg. In piețe, prețul ajunge chiar și la 3 lei kilogramul, motivul fiind ca producția este mult mai mica in acest an, cultura fiind, totodata, afectata de ploi și de grindina. Numai in Dambovița și in Teleorman, furtuna a distrus 80% din culturile de varza. Legumele din piața s-au scumpit din cauza vremii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

