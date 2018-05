Stiri pe aceeasi tema

- Ecartul care s-a facut in sistemul de salarizare intre bugetari si cei din sectorul privat va crea mari probleme in viitor, care vor duce la plecarea din tara a celor din sectorul economic, a declarat, marti, presedintele CNS Cartel Alfa, Bogdan Hossu. "Ecartul care s-a făcut în sistemul…

- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti ca, fata de anul 2016, peste 695.000 de romani au iesit din zona de saracie, numarul somerilor a scazut cu 92.000 multumita cresterilor salariale, iar mediul de afaceri este increzator in Guvern si vor urma investitii anul acesta. "Fata de anul 2016…

- Potrivit datelor Biroului European de Statistica (Eurostat) aferente anului 2017, in timp ce in state precum Suedia, Finlanda, Olanda sau Luxemburg gradul de deprivare materiala severa era sub 3%, acest indicator era de 30% in Bulgaria, 21,1% in Grecia, 19,4% in Romania si in Ungaria de 14,5%, potrivit…

- "Sunt importante primele 1.000 de zile in viitorul copilului. Are sens, pentru ca sinapsele in creier se fac la inceputul vietii si in timp nu se mai fac atat de multe. Un copil care este bine ingrijit si bine educat prin metode specifice din primele luni are un risc mai mic sa ajunga analfabet functional,…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si…

- Un sector bancar ideal indeplineste sustenabil trei functii: aloca resurse catre proiecte necesare societatii, efectueaza plati in economie si gestioneaza riscuri financiare. Discut aici despre sectorul bancar din Romania doar din perspectiva primei functii. Trei aspecte prezint, aflate…

- Pentru a-si ascunde neputinta de a gestiona eficient dezvoltarea sportului cu mingea la cos din Romania, FR Baschet pune la cale un nou sistem competitional, unicat in Europa. Vorbim despre un „ghiveci colorat” denumit pompos Superliga. Concret, avand sustinerea neamurilor si a unor antrenori…

- Doar 1,6% dintre angajatii romani lucrau in sectorul culturii sau aveau o profesie legata de acest domeniu in 2016, comparativ cu o medie de 3,7% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In perioada 2011 – 2016, numarul persoanelor din UE care lucrau…