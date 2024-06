In plina vara, mai ales in aceste zile, cand in mare parte din țara sunt temperaturi caniculare, mulți aleg sa manance o salata de roșii sau de varza cruda. Ori o salata de vinete, preparata in casa. Doar ca nu sunt puțini cei care se uita de mai multe ori, cand ajung in piețe, la […] The post Diferențe enorme de preț „pe drumul” intre producatori și piețe. Cat ajung sa coste legumele de sezon vandute la tarabe first appeared on Ziarul National .