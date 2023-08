Stiri pe aceeasi tema

- Ce diferența este intre Geanina din Las Fierbinți și soțul ei, Manfred Spendier. Pentru Anca Dumitra, fiorii dragostei nu au ținut cont de varsta. Actrița este mult mai mica decat partenerul sau de viața. „Nu o sa uitam perioada aia, cu toate acele hopuri” Actrița Anca Dumitra sau Geanina din Las Fierbinți,…

- De cațiva ani, Anca Dumitra traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de soțul sau austriac, Manfred Spendier. La finalul anului trecut, cei doi s-au casatorit. Indragita actrița susține ca relația dintre cei doi este una pasionala, chiar daca intre cei doi este o diferența de varsta destul de mare.…

- Despre Dana Budeanu și Andrei Hrebenciuc se susține de aproximativ doi ani de zile ca formeaza un cuplu. Pentru ca fiul fostului lider PSD Viorel Hrebenciuc nu ar dori ca numele sau sa fie asociat cu al brunetei, ar fi cerut sa nu ii fie folosita astfel imaginea. Ce diferența de varsta exista intre…

- Puțini romani au luat in calcul ca intre Ștefan Banica Jr. și Lavinia Pirva ar exista o diferența semnificativa de varsta. Amandoi arata foarte bine, motiv pentru care nimeni nu s-ar fi gandit la o astfel de problema. Aproape 20 de ani ii despart pe cei doi parteneri. Foto Ștefan Banica Jr. și Lavinia…

- Olivia Paunescu este una dintre figurile emblematice ale postului Antena 1, unde prezinta Observatorul de pranz. In paralel cu pasiunea pentru știri, domeniu in care activeaza de 16 ani, vedeta TV și-a deschis și un atelier de design vestimentar, in urma cu 11 ani, din necesitatea de a-și face haine…

- Andra și Catalin Maruța formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. O țara intreaga ii cunoaște pe cei doi, dar puțini știu, de fapt, ce diferența de varsta este intre ei. Chiar daca nu se observa deloc, celebrul prezentator de la ProTV este mai in varsta decat marea artista. Ce diferența…

- Frumoși, celebri, indragostiți, sunt un adevarat model pentru tinerele familii de la noi din țara. Exista insa un detaliu atipic la acest cuplu indragit din showbiz-ul romanesc. In timp ce multe femei iși aleg parteneri de viața cu cațiva ani mai mari decat ele, in acest caz, este invers! Ce diferența…

- Dana Rogoz a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca azi, 24 mai, ea și soțul ei, Radu Dragomir, au implinit 19 ani de relație. Au impreuna doi copii, pe Vlad și pe Lia, care a implinit de curand trei ani. Astazi, Dana Rogoz a distribuit pe Facebook, unde e urmarita de sute de mii de…