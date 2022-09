Stiri pe aceeasi tema

- Prețul benzinei și al motorinei s-a ieftinit, in 25 august, 2022. Se pare ca vor continua sa se ieftineasca și in perioada urmatoare, dupa ce prețurile au crescut alarmant in ultima vreme. Haideți sa vedem ce prețuri au carburanții in orașele mari din țara.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca se fereste sa faca o predictie, dar ca s-a observat o scadere a cererii de petrol, astfel ca acest lucru ar duce la o scadere a pretului la combustibili.Virgil Popescu a declarat, marti seara, la Digi 24, ca a observat in ultimele saptamani…

- Petrom a mai redus azi prețurile la carburanți. Prețurile motorinei si ale benzinei au scazut cu 5 bani pe litru. Este a patra ieftinire de la compensarea cu 50 de bani instituita de Guvern. Pretul benzinei a scazut sub 8 lei pe litru. De exemplu, la stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București,…

- Benzina se scumpește, iar motorina se ieftinește. Șoferii vor plati maine, 6 iulie, pentru litrul de benzina cu 1 ban mai mult, iar pentru cel la motorina cu 19 banuți mai puțin. Agenția Naționala pentru Reglementare Energetica a afișat noile prețuri

- Romania va avea cel mai mic pret la benzina si motorina din UE, dupa reducerea cu 50 bani pe litru a pretului la pompa, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, citat de Ziarul Financiar.

- O interventie a guvernului, sub presiunea strazii, ar putea avea efecte nedorite, considera experti in energie. Gabriel AVACARITEI – redactor sef al platformei a explicat la RRA ca masurile luate de autoritati in alte state europene nu a avut efecte semnificative, cu exceptia Ungariei. Insa si acolo,…

- Deși benzina s-a ieftinit, motorina a atins noi maxime istorice in Romania, in Europa Centrala și de Est, dar și in SUA. Se așteapta ca diferența sa ramana ridicata sau chiar sa se majoreze, in perioada urmatoare, daca nu asistam la o temperare a ostilitaților in Ucraina. Motorina ar putea ramane, o…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru maine, 10 iunie. Astfel, prețul benzinei va crește cu 30 bani, iar cel al motorinei va crește cu 53 bani. Joi, un litru de benzina va costa 33,23 lei, iar un litru de motorina 30,40 lei