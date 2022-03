Stiri pe aceeasi tema

- Noua femei și șapte barbați din Romania au trecut in urmatoarea etapa din procesul The European Space Agency (ESA) de recrutare de astronauți. Au fost aleși dintr-un total de 22.523 de inscrieri valide primite din toate Statele Membre și Cooperante ESA.

- Retinuti pentru proxenetismLa data de 8 februarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat 3 barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 34 de ani, banuiti de savarsirea infractiunii de proxenetism.Astfel, cei 3 sunt suspectati ca, incepand din anul 2020, ar fi racolat…

- Inceputul de an a adus pentru milioane de romani facturi uriașe la utilitați și a indus panica in randul populației. Liberalizarea pieței de energie s-a dovedit a fi o inșelaciune uriașa pentru romani. „ PSD a avertizat in numeroase randuri asupra riscurilor aduse de o liberalizare necontrolata a pieței…

- Ajutorul de deces s-a majorat din 1 ianuarie 2022. La ce valoare ajunge? Ajutorul de deces s-a majorat din 1 ianuarie 2022. La ce valoare ajunge? Ajutorul deces sau de inmormantare s-a majorat substanțial, urmare majorarii salariului minim brut pe economie incepand cu 1 ianuarie 2022 Conform Legii asigurarilor…

- Miniștrii s-au intrunit intr-o noua ședința la Guvern. Pe ordinea de zi sunt 29 proiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Romaniei privind recunoașterea reciproca a diplomelor, certificatelor…

- Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat ca Organizația partidului a respectat principiul egalitații de șanse intre femei și barbați atunci cind a nominalizat noii subprefecți ai județului. Este vorba despre Larisa Blanari și Cristian Șologon.…

- Ai avut momente in care te-ai intrebat ce este, de fapt, dobanda pe care o platesti la banca pentru creditul pe care l-ai facut. Esti si genul de persoana careia ii place sa mearga la firul ierbii si sa ințeleaga mecanismul actiunilor pe care le intreprinde.Ziare.com iti explica in cadrul…

- Medicul Octavian Jurma afirma, vineri, comentand numarul deceselor inregistrate in luna octombrie – cel mai mare numar de morti inregistrate intr-o luna pe timp de pace - ca 90^ dintre acestea puteau fi prevenite cu masuri luate din timp. Medicul avertizeaza, insa, ca este doar o perspectiva a ceea…