Pieton lovit de TIR, la Posta Câlnău

Accident rutier produs in urma cu scurt timp pe DN 2 E85 in Posta Calnau. Din primele date, se pare ca un pieton a fost lovit de un TIR chiar pe trecerea de pietoni. Pietonul a fost preluat de ambulanta si din prima estimare are fractura membru inferior. Traficul se desfasoara ingreunat, dirijat de politisti. [citeste mai departe]