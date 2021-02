Stiri pe aceeasi tema

- 19 cladiri de spital spitale din Cluj nu au autorizație de securitate la incendiu, conform unui raport de la IGSU, semnat de Raed Arafat si primit de fostul ministrul al Sanatatii din 2019, Sorina Pintea.

- Autorizația de securitate la incendiu reprezinta inca o problema majora in Romania, chiar și in urma tragediilor de tipul Colectiv care ne-au demonstrat cat de nesigure sunt cladirile de la noi din țara. Una din cinci cladiri spitalicești nu are autorizație de securitate la incendiu, printre acestea…

- Cinci nu vor mai ajunge niciodata acasa. Au pierit in incendiul care a cuprins spitalul la primele ore ale dimineții, in niște condiții cumplite. De aici și tristețea și durerea sufleteasca pe care orice om le simte numai la auzul unor asemenea vești. Nu mai spun ce incarcatura emoționala transmit imaginile…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat miercuri, in timpul unei vizite facute alaturi de ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, la Antibiotice Iasi, ca pentru planul de investitii al companiei va putea sa foloseasca oportunitatile din oferite prin planul de sanatate al Guvernului. "Pentru noi…

- Tragedia petrecuta la Piatra Neamț a marcat o țara intreaga, fiind cel mai dezastruos incendiu din ultimii cinci ani, dupa evenimentul tragic de la Colectiv. Pe langa bilanțul catastrofal al victimelor, autoritațile au aparut, pe rand, cu informații, unele mai grele decat celalalte. Ultima veste trista…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, de ce la cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv, inca trebuie trimisi in afara tarii pacientii cu arsuri, desi in acest interval au fost si doua guverne girate de presedinte. Șeful statului considera ca este nevoie de ”o majoritate…

- Ziarul Unirea Nelu Tataru, despre posibilitatea demisiei in urma tragediei de la Piatra Neamț: ,,Toți miniștrii care au fost la Sanatate sunt vinovați” Nelu Tataru spune ca nici nu se gandește la demisie, dupa tragedia de la Piatra Neamț. Tataru arata ca vinovați sunt toți miniștrii Sanatații din ultimii…

- Mihai Grecea a stat in coma saptamani intregi dupa incendiul de la Colectiv și a ales sa se implice civic. El face parte dintr-un grup de supraviețuitori care au inițiat și negociat cu trei miniștri ai sanatații o modalitate ușurata pentru transportul marilor arși in afara țarii. In aceasta seara tragica,…