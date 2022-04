Diferența dintre prețul motorinei și cel al benzinei a sărit de 70 de bani/l Prețurile la pompa continua sa fie influențate de razboiul din Ucraina, in ciuda faptului ca petrolul Brent s-a ieftenit in ultimele zile, cobrand sub nivelul de 100 dolari/baril. In benzinariile din Romania, diferența dintre prețul motorinei și cel a benzinei a crescut cu peste 10 bani/l in numai 4 zile, depașind nivelul de 70 de bani/l, ca urmare a dezechilibrului dintre cererea și oferta de combustibil diesel la nivel european și local, accentuat de razboiul din Ucraina, scrie profit.net. Joi, cea mai ieftina benzina comercializata in capitala costa 7,65 lei/l, in timp ce cea mai ieftina motorina… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

