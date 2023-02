Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a declarat duminica, intr-o conferința de presa, ca prefectul orașului, Toni Grebla, ar urma sa atace in instanța regulamentul de construcții care protejeaza zona istorica a Capitalei de o dezvoltare haotica.

- Doru Dima, specialist Resurse Umane, a afirmat ca tot ceea ce inseamna societatea de consum care s-a dezvoltat in ultimii 30 de ani ne-a adus in situatia in care nu mai avem nevoie de cizmar sau de ceasornicar. ”Decat sa iti repari o cizma mai bine astepti zona de reduceri de la sfarsitul lunii februarie…

- Un oficial de la Moscova amenința Chișinaul cu ”repetarea scenariului ucrainean”. Și vorbește și despre Romania. Declarațiile vin din partea senatorului rus Andrei Klimov ca reacție la afirmațiile președintelui Maia Sandu cu privire la o eventuala renunțare la neutralitate și apropiere de NATO, relateaza…

- CARAȘ-SEVERIN – Rezultatele provizorii de la recensamant arata ca județul are 246.588 locuitori. 74.494 sunt pensionari. Prima cifra aparține Institutului Național de Statistica, cea de-a doua Casei Județene de Pensii (CJP) Caraș-Severin la finele lui 2022! Un calcul simplu arata ca aproape unul din…

- Poetul Sorin Poclitaru, invitatul de astazi de la „Interviurile Monitorul", explica de ce „poezia sperie" și de ce muzica folk este foarte puțin difuzata pe posturile de radio sau tv. „Muzica de genul acesta nu aduce voturi. Aduce cultura, și asta ar putea sa le ia din ...

- Orice cetațean roman, odata cu implinirea varstei de 14 ani intra in posesia unui buletin, sau carte de identitate. In afara de faptul ca ligitmieaza identitatea acestuia, buletinul este un act extrem de important, și vom clarifica și acest aspect. Pe de alta aparte pe acest document apar anumite inițiale,…

- Care este diferenta dintre depasire si devansare? Cu toate ca ambele manevre sunt explicate cat se poate de clar in legislația rutiera, iar definițiile trebuie invațate bine de toți cei care vor sa obțina permisul de conducere, puțini șoferi stiu cu adevarat ce inseamna. Ce inseamna cele doua manevre…

- Nicolae Dica (42 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, este pe punctul de a reveni pe banca tehnica. Tehnicianul piteștean nu exclude posibilitatea de a prelua banca tehnica a celor de la CS Mioveni, „lanterna roșie” a Superligii, informeaza cei de la Orange Sport. ...