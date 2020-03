Stiri pe aceeasi tema

- La prima vedere, simptomele noului coronavirus, numit 2019-nCoV, sunt similare unei raceli sau gripe. Simptomele coronavirusului pot include febra, tuse seaca, dificultate in respiratie, dureri musculare, oboseala

- Medicul Tudor Ciuhodaru explica care sunt factorii de risc ai noului coronavirus, dar și o serie de sfaturi catre populație pentru a preveni o infectare.”Noul coronavirus- pericolul e in creștere și pentru Romania. Azi s-a inregistrat al 7-lea caz. Masurile de prevenție –autoprotecția și evitarea…

- Bulgarii inchid școlile din cauza epidemiei de gripa de tip b. Doar in ultima saptamana au fost raportate aproape 4.000 de cazuri. Pana acum, Bulgaria nu a anunțat niciun caz de persoana infectata cu noul coronavirus, anunța G4media.ro Bulgaria a declarat epidemie de gripa de tip B la nivel national,…

- PERICOL… Oficial, epidemia de gripa declarata de Ministerul Sanatatii incepand cu data de 6 februarie 2020 nu s-a incheiat, chiar daca vremea a fost calduroasa in ultimele zile. In tara inca se moare din cauza gripei, numai in ultima saptamana fiind inregistrate sapte astfel de cazuri. In ultimele zile,…

- Ramniceanca suspecta de coronavirus, preluata, ieri, cu o izoleta de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau, și transferata la Spitalul din Capitala nu are coronavirus. „Analizele efectuate la Institutul Matei Bals din Bucuresti au aratat ca femeia din Ramnicu Sarat nu este infectata…

- Directorul general al Spitalului Clinic de Boli Infectioase, Stela Halichidis, a declarat ca in unitatea medicala sunt internate multe persoane bolnave de gripa, dar niciuna care sa prezinte suspiciuni de infectare cu noul tip de coronavirus."Avem in Constanta 4 persoane din Sri Lanka ce lucreaza aici…

- DSP Timiș susține despre tanarul de 25 de ani din Reșița care a ingrijit in Germania patru persoane confirmate cu coronavirus ca nu are gripa. Analizele pentru coronavirus sunt așteptate din București, potrivit Mediafax.Cei de la DSP Timiș spun ca au fost anunțați miercuri dimineața de catre…