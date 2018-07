Diferența dintre ce se află pe hârtie și ce ai în buzunar Explicația este aceea ca socotirea mediei statistice este puternic influențata de salariile superioare. Spre exemplu media salariilor la cinci salariați, din care patru caștiga 1.000 de lei pe luna iar al cincilea 6.000 lei este de 2.000 lei, deși patru din cinci iau jumatate. De interes ar fi calculul valorii mediane, respectiv valoarea salariala care imparte masa salariaților in doua parți egale, o parte care ia mai puțin de valoarea mediana, o parte care ia mai mult. Institutul de Statistica nu a facut niciodata insa publice astfel de informații chiar daca acestea sunt relevante. Comparativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

