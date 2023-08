Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 15 august, ca in fiecare an, se sarbatorește Ziua Marinei, iar pregatirile pentru aceasta zi au fost in desfașurare de mai bine de o luna. Azi, la malul Marii Negre oficialitați din MApN, Guvern, alaturi de Klaus Iohannis și soția sa, au luat parte la festivitațile de celebrare a acestei date.…

- S-a aflat ce diferența de varsta este intre Irina Fodor și soțul ei, Razvan. Detaliul surpriza pe care mulți nu-l știu. Chiar daca el este mai in varsta ca ea, asta nu ii impiedica sa aiba o relație minunata. Care este diferența de varsta dintre Irina Fodor și soțul ei, Razvan. El are deja 48 […] The…

- Toata țara o cunoaște pe Carmen Iohannis, dar puțin știu detalii despre ea din tinerețe. Prima doamna a Romaniei a fost mereu o prezența discreta, ce nu a lasat la vedere prea multe aspecte. Totuși, s-a aflat cum o chema inainte sa devina soția lui Klaus Iohannis. Numele ei i-a amuzat pe toți. Cum se…

- Despre Dana Budeanu și Andrei Hrebenciuc se susține de aproximativ doi ani de zile ca formeaza un cuplu. Pentru ca fiul fostului lider PSD Viorel Hrebenciuc nu ar dori ca numele sau sa fie asociat cu al brunetei, ar fi cerut sa nu ii fie folosita astfel imaginea. Ce diferența de varsta exista intre…

- O colega de catedra de-ale lui Carmen Iohannis a facut dezvaluiri neașteptate despre soția lui Klaus Iohannis. Prima Doamna a Romaniei este profesoara la Colegiul Național Gheorghe Lazar din Sibiu. Ea nu s-a alaturat protestelor din invațamant, continuand sa predea elevilor sai, in regim online, pe…

- Prima Doamna a Romaniei, Carmen Iohannis, a fost de nerecunoscut la un eveniment organizat langa Sibiu. Soția președintelui Klaus Iohannis a renunțat la ținutele elegante cu care i-a obișnuit pe romani. Criticata deseori pentru articolele vestimentare pe care le poarta cand apare in spațiul public,…

- Dana Budeanu lovește din nou, de data aceasta fiind prezenta in discuția despre haosul creat de greva profesorilor din Romania, precum și legile educației de la noi din țara. Creatoarea Verdictului Politic a aruncat acuzații la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dana Budeanu, despre greva generala…