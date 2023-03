Diferență de preț uriașă între piață și supermarket. Cât plătesc românii pentru un kilogram de cartofi Diferența de preț uriașa intre piața și supermarket. Cat platesc romanii pentru un kilogram de cartofi, care este una dintre cele mai ieftine și mai versatile legume pentru ca se preteaza la numeroase preparate culinare. Care este decalajul dintre suma achitata la piața și la magazin pentru un kilogram de cartofi. Cați bani scot din buzunar romanii Un kilogram de cartofi a ajuns sa fie achiziționat cu un decalaj destul de mare intre piața și magazin. Cetațenii romanii trebuie sa scoata din buzunar mai mulți bani decat in anii anteriori, mai ales daca cumpara de la tarabe. Producatorii și țaranii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Așa cum se intampla in fiecare an, și in 2023 prima recolta de cartofi romanești este destul de piperata pentru romanii de rand, deoarece costurile de producție au fost cu mult mai mari. La cat sunt prețurile acum, nici nu știi ce anume este mai scump: cartofii, tomatele sau carnea. Cei care au ieșit…

- Romanii sunt printre cetatenii europeni cei mai dornici de o pace „cat mai curand posibil", chiar daca Ucraina ar fi obligata sa cedeze teritorii, arata un sondaj efectuat de European Council on Foreign Relations (ECFR), publicat in aceasta dimineata. Romanii, dornici de pace chiar daca Ucraina ar fi…

- Peste 3.000 de medicamente generice au disparut de pe piata in ultimii ani, au atentionat joi reprezentantii Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR). "Pacientii din Romania platesc in ultimii ani din ce in ce mai mult pentru medicamente din cauza politicilor de pret si…

- Romanii vor cheltui peste 32 milioane de euro pentru florile de Marțișor și de 8 Martie . Piata florilor va atinge un adevarat record istoric de vanzari in perioada 1-8 martie, cand vor fi comercializate flori in valoare de peste 32 milioane de euro, arata un studiu realizat de o companie de consultanta.…

- Aceștia spun ca solicitarea Comisiei Europene privind anularea taxei de clawback reduse in mod special, la 15% pentru medicamentele romanești ar crea probleme de aprovizionare!Producatorii sustin ca taxa clawback este motivul pentru care industria romaneasca de medicamente nu a inregistrat progrese…

- Romanii cumpara din magazine aproape in totalitate marfuri aduse din alte state europene și nu numai. Ori acest lucru nu are cum sa fie de bun augur pentru populație, care trebuie sa scoata tot mai mulți bani pentru a cumpara mancare. „Romania sta mult mai bine, in Ungaria avem o inflație mai mare de…

- In 30 de ani, Romania a ajuns la un deficit agroalimentar de circa 22 miliarde euro, sustine seful Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, care nu se declara prea optimist nici in ceea ce priveste viitorul. Exportam volume mari si importam valori mari, pentru ca se proceseaza prea…