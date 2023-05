Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ar fi inregistrat o „gaura” de aproape noua miliarde de lei in primele cinci luni din an, adica diferenta intre cat a estimat ca va incasa si cat a incasat efectiv, scrie Ziarul Financiar. Daca s-ar continua tendinta, gaura pe tot anul ar urma sa fie de aproape 22 […] Articolul Diferența de noua miliarde de lei intre ce se estima ca va incasa ANAF si ce a incasat de fapt in primele cinci luni ale anului. Șeful ANAF a demisionat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .