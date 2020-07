Dieta secretă a celei mai longevive vedete! Arată demențial la 80 de ani Tina Turner pare sa fi descoperit elixirul tinereții. In fiecare zi, vedeta se bucura de sauna și face mult sport: urca și coboara scari, merge pe jos, danseaza și alearga și de asemenea, este extrem de atenta la ce mananca și cum mananca. Mai exact, se pare ca dupa ora 18.00, vedeta nu mai consuma absolut nimic și are grija tot timpul sa se hidrateze corespunzator. Dulciurile și grasimile sunt și ele excluse din dieta acesteia. Pentru o viața mai frumoasa și sanatoasa, vedeta le recomanda tuturor sa se mențina in forma, sa evite zaharul atat cat pot. ”Taiați zaharul acolo unde puteți. Asta inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Are o cariera in televiziune, este mama a trei copii, dar nu uita sa aiba grija de propria persoana. Alina Pușcaș are zilnic multe responsabilitați pe umeri, printre care nu se numara și o dieta, așa cum ar fi crezut mulți, cel puțin de o luna incoace. Alina Pușcaș, mare grija cu imaginea ei. Prezentatoarea…

- In urma cu ceva timp, Andra a decis sa urmeze o dieta, pentru a scapa de kilogramele in plus. Artista s-a declarat intotdeauna o fire pofticioasa, așa ca nu i-a fost prea ușor sa urmeze regulile. Vedeta nu a vrut insa, sa dezvaluite cate kilograme a slabit.Invitata la Vorbește Lumea , Andra a vorbit…

- Are 41 de ani, dar arata ca o adolescenta. Fosta reprezentanta a Romaniei la Eurovision, Paula Seling, se bucura de o frumusețe naturala, ieșita din comun. Cu siguranța, multe doamne și domnișoare se intreaba care este secretul ei. Vedeta nu are nimic de ascuns, ci a dezvaluit dieta pe care o ține de…

- Diana Munteanu s-a transformat mult in ultima perioada, iar cele mai recente imagini cu aceasta i-a șocat pe fani. Chiar daca a slabit enorm, fosta prezentatoare tv spune ca se simte mai bine ca niciodata. Face mult sport și are o alimentație sanatoasa. Diana a reacționat imediat in urma mesajelor primite…

- Atentie la consumul de zahar! Acesta poate conduce la consumul excesiv de alimente, deoarece neuronii primesc un raspuns intarziat al senzatiei de satietate. Altfel spus, cand mancam mult zahar, simtim mai greu ca ni s-a potolit foamea. Un studiu realizat la Universitatea din Michigan (UM), Statele…

- Gabriela Cristea, in varsta de 45 de ani, are o familie minunata, cu doi copii si o cariera de succes. Vedeta a reusit sa slabeasca si arata din ce in ce mai bine. Urmaritorii prezentatoarei TV au observat faptul ca aceasta a reusit sa scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii si…

- Gina Pistol nu a mai putut merge la sala, in perioada de izolare, iar acest lucru a afectat-o. Vedeta simte ca are nevoie de o dieta și a luat masuri, pentru a reveni la silueta pe care o avea inainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus. Gina decis ca e momentul sa inceapa o dieta, pentru a arata…