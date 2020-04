Stiri pe aceeasi tema

- O dieta bogata in vitamine, oligoelemente si minerale si un consum zilnic suficient de lichide asigura organismului resursele necesare combaterii infectiilor virale, sustin specialistii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare Bucuresti, intr-un articol despre alimentatie…

- Cercetatori de la Universitatea Oxford asteapta validarea clinica a unui test in vederea depistarii noului coronavirus in 30 de minute, creat in laboratoarele institutiei, si spera ca in ”cateva saptamani” sa se treaca la productia a sute de mii de teste, relateaza AFP.

- Fundația Deloitte doneaza 100.000 de euro catre Societatea de boli infecțioase și HIV-SIDA, pentru a sprijini eforturile Institutului Matei Balș și ale Institutului Național de Sanatate Publica de gestionare a crizei generate de raspandirea COVID-19.

- Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in parteneriat cu Bucharest Robots, primul start-up de robotica din Romania și Asociația Suport, introduc roboții in lupta cu Coronavirus.„Incepand de astazi, Bucharest Robots și Asociația Suport pun la dispoziția…

- Ministerul Apararii Naționale a inceput pregatirile pentru montarea formațiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni. Primele operațiuni care se vor executa la fața locului vizeaza pregatirea terenului pentru montarea containerelor și echipamentelor.…

- Liderul nord-coreean a atras atenția asupra posibilitații patrunderii noului coronavirus pe teritoriul țarii sale, avertizand ca regulile carantinei trebuie respectate „necondiționat” și a cerut ca autoritațile sa ia masuri drastice de prevenire a raspandirii bolii.Declarațiile liderului vin…

- Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba. ''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat el. Donald Trump a spus…

- Un spital improvizat, construit in zece zile - o realizare in toiul epidemiei -, isi primeste primele grupuri de pacienti la Wuhan, cu ambitia de a relaxa celelalte institutii supraaglomerate din orasul in care a aparut noul coronavirus, relateaza AFP.