Stiri pe aceeasi tema

- • ,,Eu sunt buzoianca, iar la Buzau sunt toți ai mei”, motiveaza Irina susținerea campaniei derulate de Fundația Comunitara Buzau Perioada grea prin care trec romanii din cauza pandemiei de coronavirus a facut sa fim zilnic martori ai unor lecții de solidaritate. Nici persoanele publice nu au facut…

- Dupa cateva saptamani in care parlamentarii botoșaneni, dar și lideri din administrația locala, au preferat sa se balacareasca prin comunicate, un deputat a facut un gest care rar se poate vedea la un om politic.

- Compania de diagnosticare moleculara Cepheid a obtinut sambata acordul de urgenta al Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite pentru utilizarea unui test rapid pentru detectarea noului coronavirus (Covid-19), potrivit site-ului People, transmite news.ro.Testul, numit…

- Autoritațile au emis o ORDONANȚA MILITARA prin care se impun, printre altele și restricții de circulație. In plus mall-urile vor fi inchise cu excepția magazinelor alimentare, iar cabinetele stomatologice vor funcționa numai pentru urgențe. Iata conținutul Ordonanței Militare: Avand in vedere dispozițiile…

- Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in parteneriat cu Bucharest Robots, primul start-up de robotica din Romania și Asociația Suport, introduc roboții in lupta cu Coronavirus.„Incepand de astazi, Bucharest Robots și Asociația Suport pun la dispoziția…

- Lupta împotriva noului coronavirus constituie "cea mai mare provocare" cu care s-a confruntat Germania de la al Doilea Razboi Mondial, a afirmat miercuri Angela Merkel, citata de AFP."De la reunificarea germana, nu, de la al doilea Razboi Mondial, nu a existat o provocare…

- Pana in aceasta dimineața, la ora 10, conform datelor oficiale, au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Nasaud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…