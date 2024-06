Stiri pe aceeasi tema

- Tatuajele, odinioara considerate doar un mijloc de exprimare personala sau celebrare a unor momente importante din viața, au devenit subiect de preocupare pentru oamenii de știința. Intr-un nou studiu, cercetatorii de la Universitatea Lund din Suedia avertizeaza ca tatuajele ar putea fi legate de un…

- Glioblastomul, cel mai frecvent cancer cerebral și cu cel mai sever prognostic, este cauzat de un virus comun, citomegalovirusul (CMV), releva o cercetare indelungata. Acesta este rezultatul cercetarii efectuate de virusologul Georges Herbein și echipa sa de la Spitalul Universitar Besancon și Universitatea…

- Președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a subliniat importanța marcarii pentru al treilea an consecutiv a Zilei Naționale a Supraviețuitorilor de Cancer, intr-un mesaj dedicat curajului și rezistenței celor afectați de aceasta boala. Ciuca a evidențiat determinarea acestor oameni care…

- Intr-o discuție cu un veteran, Regele Charles al III-lea a dezvaluit ca și-a pierdut gustul, efect secundar curent in urma tratamentelor pentru cancer, ca radioterapia și chimioterapia. In cadrul unei vizite la Muzeul Aviației Militare din Hampshire, in timpul discuției cu un veteran, acesta i-a marturisit…

- In ciuda ploilor care au cazut in ultima perioada, specialiștii nu au vești foarte bune pentru agricultori. Daca porumbul va beneficia de umiditate, in schimb culturile de grau sunt, in continuare, afectate de seceta pedologica, spun specialiștii ANM. Seceta pedologica moderata si izolat puternica se…

- Cu șase luni inainte ca alegatorii sa mearga la urne, principalii republicani, conduși de fostul președinte Donald Trump, refuza sa se angajeze sa accepte rezultatele alegerilor din noiembrie, ridicand temeri ca țara ar putea vedea o repetare a violențelor care au urmat in urma cu patru ani, dupa pierderea…

- Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primaria Capitalei, ii transmite un mesaj actualului edil al Capitalei, Nicușor Dan, pe care il asigura ca nu va beneficia de sprijinul liberalilor in Consiliul General, in cazul in care va obține al doilea mandat de primar al Bucureștiului. Declarațiile lui Burduja…

- In aproximativ un sfert dintre școlile și gradințele din 16 județe exista o concentrație mare de radon, gaz radioactiv care se acumuleaza in cladiri și afecteaza sanatatea, avertizeaza un studiu realizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Radonul este un gaz radioactiv incolor și inodor,…