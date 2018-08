Dieta pentru grupa de sânge B Dieta pentru Grupa de sange B: Caracteristicile grupei B Potrivit lui D'Adamo, persoanele care se inscriu in grupa B sunt diferite de cele din grupele A si 0. Daca grupa 0 este considerata cea a Vanatorului, iar grupa A – a Agricultorului, despre cei cu grupa sangvina B se spune ca sunt Exploratorii. Prototipul ancestral al grupei B sunt oamenii impinsi din savanele fierbinti est-africane catre inaltimile friguroase ale muntilor Himalaya. Prima data grupa B a fost identificata triburi mixte de mongoli si caucazieni. Cum triburile mongole au pornit in expansiune, grupa B a fost raspandita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dieta pentru Grupa de sange A: Caracteristicile grupei A Desi celalalte grupe au pornit de la grupa primordiala 0, grupa sangvina A este foarte diferita de grupa 0. Persoanele din grupa A trebuie sa manance cu totul alte alimente, trebuie sa faca alt fel de exercitii fizice si, bineinteles, au si…

- Sindromul colonului iritabil este o tulburare inconfortabila caracterizata prin modificari dramatice ale miscarilor intestinale. Unii oameni experimenteaza diaree, in timp ce altii au constipatie. Crampele si durerile abdominale pot face ca...

- Saptamana trecuta v-am prezentam amanunte despre una dintre cele mai controversate diete sanatoase: dieta in functie de grupele sanguine. Astazi vom incepe sa detaliem fiecare grupa sangvina in parte, incepand cu grupa 0, asa cum o vede creatorul dietei, doctorul naturopatic Peter D'Adamo. Dieta…

- Oamenii cu grupa de sânge A au un risc mai mare de a fi muscati de o capusa, este concluzia unui studiu realizat în Cehia. Capușa poate provoca boala Lyme, denumita și &"boala cu 1000 de fețe.&"

- Oamenii cu grupa de sange A au un risc mai mare de a fi muscati de o capusa, este concluzia unui studiu realizat in Cehia. Capușa poate provoca boala Lyme, denumita și „boala cu 1000 de fețe.” In cadrul testelor efectuate in laborator, cercetatorii de la Universitatea Masaryk din Cehia au picurat mici…

- Dieta pe grupe sanguine se bazeaza pe ipoteza ca grupele de sange, respectiv 0, A, B si AB trebuie sa dicteze dieta unei persoane. In cartea sa, „Mananca potrivit grupei tale sanguine" doctorul naturopatic Peter D'Adamo prezinta ideea potrivit careia grupa de sange a individului determina care sunt…

- Persoanele cu grupa de sange A sunt cele mai expuse la boala Lyme, deoarece capușele sunt mai atrase de acești oameni, potrivit unui studiu efectuat in Cehia, citat marti de AFP. Cercetatorii de la Universitatea Masaryk din Cehia au picurat mici mostre de sange din grupele A, B, AB si 0 pe o suprafata…

- Persoanele cu grupa de sânge A ar avea un risc mai ridicat de a fi muscate de o capusa, printre aceste arahnide putându-se numara si cele care pot provoca boala Lyme, cu potential fatal, conform unui studiu efectuat în Cehia.