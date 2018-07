Dieta pentru Grupa de sânge 0 Saptamana trecuta v-am prezentam amanunte despre una dintre cele mai controversate diete sanatoase: dieta in functie de grupele sanguine. Astazi vom incepe sa detaliem fiecare grupa sangvina in parte, incepand cu grupa 0, asa cum o vede creatorul dietei, doctorul naturopatic Peter D'Adamo. Dieta pentru Grupa de sange 0: Caracteristicile grupei 0

Grupa de sange este ceea ce ne deosebeste de ceilalti oameni. Este cheia mostenirii genetice pe care o purtam din generatie in generatie de la stramosii nostri. Persoanele cu grupa 0 sunt diferiti de ceilalti. Sunt unii care cred ca si personalitatea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Dieta pe grupe sanguine se bazeaza pe ipoteza ca grupele de sange, respectiv 0, A, B si AB trebuie sa dicteze dieta unei persoane. In cartea sa, „Mananca potrivit grupei tale sanguine" doctorul naturopatic Peter D'Adamo prezinta ideea potrivit careia grupa de sange a individului determina care sunt…

- Femeile lupta cu celulita din toate timpurile și, deși majoritatea știu ce ar trebui sa faca pentru a scapa de aspectul de coaja de portocala al pielii, puține sunt cele care chiar pun in practica toate sfaturile. Pentru a-ți fi mai ușor in lupta cu celulita, am facut o lista de 5 sfaturi esențiale…

- Persoanele cu grupa de sange A sunt cele mai expuse la boala Lyme, deoarece capușele sunt mai atrase de acești oameni, potrivit unui studiu efectuat in Cehia, citat marti de AFP. Cercetatorii de la Universitatea Masaryk din Cehia au picurat mici mostre de sange din grupele A, B, AB si 0 pe o suprafata…

- Persoanele cu grupa de sânge A ar avea un risc mai ridicat de a fi muscate de o capusa, printre aceste arahnide putându-se numara si cele care pot provoca boala Lyme, cu potential fatal, conform unui studiu efectuat în Cehia.

- Schimbarile in alimentatie sunt primele pe care le poti face dupa ce ai aflat ca ai probleme cu ficatul. Medicii atrag atenția ca dieta este esențiala pentru menținerea unei stari de bine. Conform clicksanatate, alimentele pe care trebuie sa le evite cei care au boli de ficat sunt urmatoarele:Carnea…

- Biblioteca Județeana ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza programul de cursuri gratuite pentru comunitatea vranceana ȘCOALA DE VARA la BIBLIOTECA! Acest program se va desfașura in perioada 9 iulie – 30 august 2018, la Centrul de Formare al Bibliotecii Județene ”Duiliu Zamfirescu” Vrancea, strada…

- Mierea, uleiul de masline sau peștele se numara intre alimentele cele mai contrafacute și mai ușor falsificat. Aceste lucru ar trebui sa fie un semnal de alarma mai ales pentru consumatori, dar și pentru guvernanți care ar trebui sa ia masuri pentru a combate fenomenul fraudei alimentare. Specialiștii…

- In general, asociem dietele și schimbarile de alimentație cu dorința de a pierde kilogramele in plus sau cu schimbari voluntare ale stilului de viața. Nu toți avem insa de ales cu privire la dieta pe care o urmam. Prin urmare, e bine sa fim informați cu privire la regimurile alimentare care trebuie…