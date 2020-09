Dieta Oshawa promite energie, putere și un trup mai sănătos! Principiile de la care a pornit dieta Oshawa i-au determinat pe mulți adepți sa o numeasca dieta longevitații sau dieta regenerarii in armonie cu natura. Dieta Oshawa mai este cunoscuta și drept dieta cu 7 cereale sau dieta macrobiotica și mulți cred in puterea ei de a vindeca organismul bolnav, nu doar de a elimina surplusul de kilograme. Dieta Oshawa este una dintre cele mai simple diete de slabit, dar are multe efecte miraculoase. Conform unor studii derulate in Statele Unite, aceasta dieta promite o reechilibrare a organismului, regenerarea țesuturilor și a sangelui precum și refacerea energiei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

