- Nutriția intuitiva este radical diferita de dieta obișnuita. Dieta ne invața sa limitam dorința, sa negam cerințele corpului, ceea ce duce in viitor la o defalcare a poftelor, deoarece corpul are nevoi proprii, scrie secretele.com. O dieta intuitiva urmeaza principiul: dați corpului exact ceea ce…

- Nu-ți face griji. Poți pierde cinci kilograme in cinci zile. Cum? Dieta cu ananas. Aceasta dieta consta in a manca doua kilograme de ananas in cinci zile. Daca urmezi acesta dieta vei pierde in greutate fara ca sanatatea sa sa fie afectata. Ananasul va mobiliza lipidele stocate și iți va detoxifia organismul.

- In timpul dietei trebuie sa mananci cartofi si sa bei iart slab in grasimi. Amidonul din cartofi si acidul lactic ofera continutul de calorii de care ai nevoie. In contact cu apa, amidonul se umfla, oferind o senzatie de satietate. Cartofii contin vitamine si minerale si sunt saraci in…

- Vacanta la mare se apropie, dar corpul tau nu este gata de plaja? Poti slabi intre 3 și 5 kilograme cu dieta de 4 zile!Mananci si slabesti. Mai jos, avem meniul ce trebuie respectat intocmai, timp de 4 zile, pentru a obtine rezultatele dorite.

- Avand un continut bogat in apa si in vitamine, pepenele verde este ideal pentru a-ti detoxifia organismul. Aceasta dieta poate fi urmata in doua etape, fie se tine un meniu bine stabilit pe zile, fie poti sa mananci trei zile doar pepene verde. Asadar, in prima parte a dietei, trebuie sa consumi…

- Dieta-minune cu flori de soc este extrem de cautata in aceasta perioada. Toata lumea a auzit de efectele benefice pe care plantele naturale le ofera organismului. Specialiștii susțin ca dieta cu flori de soc te ajuta sa slabești sanatos și sa elimini celulita.

- Dieta pentru un abdomen plat a fost conceputa de Liz Vaccariello, editorul revistei Prevention, impreuna cu Cynthia Sass. Acestia au creat-o ca urmare a teoriei ca acizii grasi mononesaturati nu doar ca nu ingrasa, ci chiar „distrug” grasimea de pe burta, pentru ca iti dau senzatia de satietate si…

- Un barbat a reusit sa slabeasca 110 kilograme in doi ani si jumatate fara sa tina dieta. Iata ce schimbari a facut in viata sa. Avand cunostiinte de biochimie, tanarul a studiat cum reactioneaza hormonii, enzimele, neurotransmitatorii, astfel incat sa-l faca sa se ingrase, scrie girly.ro.