Dieta mediteraneană, risc redus de demență. Beneficiile și regulile acestei diete Consumul unei diete tradiționale de tip mediteranean – bogata in alimente precum fructele de mare, fructele și nucile – este asociat cu un risc redus de demența, arata un studiu publicat in revista BMC Medicine. Cercetatorul britanic Oliver Shannon și colegii sai au analizat datele de la 60 298 de persoane voluntare care au ales sa participe la experiment.

