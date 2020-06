Dieta mediteraneană o moda sau un stil de viata sanatos si benefic? Dieta mediteraneana se bazeaza pe alimentele tradiționale pe care oamenii le-au consumat in țari precum Italia și Grecia inca din 1960. Cercetatorii au remarcat ca acești oameni erau mult mai sanatoși in comparație cu americanii și aveau un risc scazut de multe boli ale stilului de viața. Numeroase studii au demonstrat ca dieta mediteraneana ajuta la pierderea in greutate și poate preveni diverse... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

