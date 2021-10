Persoanele care au o dieta mediteraneana sunt de pe o parte mai putin expusi bolilor degenerative, iar pe de alta in cazul in care au o astfel de boala aceasta avanseaza mai incet, arata un nou studiu publicat de medicalnewstoday.com. Cercetatorii considera ca aceasta este o consecinta a faptului ca o astfel de dieta imbunatateste functiile congnitive atat la tineri, cat si la persoanele in var