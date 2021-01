Dieta Keto – cum funcționează și ce alimente sunt permise în dieta Ketogenică Dieta ketogenica a devenit una dintre cele mai populare diete de slabit, alaturi de dieta Rina, deoarece este un regim ușor de urmat, care da rezultatele dorite in scurt timp. Mai jos iți spunem ce presupune dieta Keto, cum funcționeaza și cum trebuie sa o urmezi corect pentru a ajunge la forma pe care ți-o dorești. Dieta ketogenica reprezinta modalitatea sanatoasa prin care poți sa elimini excesul de zahar din sange, poți sa capeți un plus de energie, sa pierzi kilogramele in plus și sa-ți imbunatațești starea generala de sanatate. Inainte de incepe cura de slabit, citește cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

