Stiri pe aceeasi tema

- Și, pentru ca vine vara, toate doamnele sunt pregatite sa se apuce de regimurile alimentare. Pe internet exista o mulțime de diete cu ajutorul carora poți scapa de kilogramele acumulate la mesele de sarbatori. Printre acestea se numara și dieta cu apa plata. In ce const acest regim, mai axact.

- Legumele sunt esențiale in orice dieta sanatoasa, mai ales atunci cand vine vorba de pierderea in greutate. Cu toate acestea, exista unele care nu sunt atat de prietenoase cu procesul de slabire, deoarece sunt bogate in amidon și, prin urmare, in calorii. Iata ce legume ar trebui sa elimini din dieta…

- Pare greu de crezut, dar, ca sa slabesti, nu trebuie sa renunti la toate bunatatile. Singura conditie este ca una dintre cele trei mese zilnice sa fie o mancare din verdeturi de primavara.Cum procedeaziTimp de o saptamana, combina mesele obisnuite cu una sau doua din mancarurile cu verdeturi de primavara.…

- Un astfel de regim nu doar ca te ajuta sa topesti kilogramele in plus, insa este ideala daca ai probleme de sanatate, precum diabet, leucemie, hepatita, gastrita, hipertensiune etc.Ca sa urmezi dieta cu sfecla rosie trebuie sa ai 500-600 de grame de sfecla rosie coapta ori fiarta in apa cu sare, pe…

- Visul multor romani, și barbați, dar mai ales femei, in contextul in care se apropie sezonul estival și vor fi nevoiți sa-și etaleze trupurile la plaja, este sa slabeasca. Astazi va prezentam dieta de urgența. Cum slabești cel puțin 3 kilograme in timp record și ce spun nutriționiștii despre asta. Dieta…

- Multe persoane din intreaga lume iși incep diminețile savurand o cafea pentru un boost de energie, de cele mai multe ori un boost esențial pentru o zi plina. Un studiu recent arata ca acest obicei poate sa aiba mai multe efecte pozitive asupra corpului nostru decat energia insași. Riscul de diabet scade…

- Avand in vedere cat de bine arata, multe doamne și domnișoare s-au intrebat ce dieta ține Nicole Cherry. Ei bine, noi am aflat raspunsul chiar de la sursa. Artista ne-a povestit pe larg cum a slabit dupa ce a devenit mama, cu mențiunea ca nu a acumulat foarte multe kilograme in timpul sarcinii. Spune…

- Pentru continutul sau caloric si de minerale, se recomanda si in dieta diabeticilor pentru ca subtiaza sangele, favorizand circulatia. 100 de grame de scrumbie contin 230 de calorii, 20 de grame de colesterol 3000 de mg de acizi omega 3 si 250 de mg de acizi omega 6, esentiali pentru sanatatea inimii,…