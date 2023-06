Dieta Express de vară: iată cum să slăbești 5 kilograme în doar 7 zile - Vei avea un corp de zeiță pe plajă Nimic nu se realizeaza cu miracole, așa ca sacrificiul este necesar chiar și in dieta de vara. Soluția este sa urmezi o dieta saraca in calorii, sa eviți greșelile, sa desfașori o activitate fizica și sa fii predispus din punct de vedere psihologic la anumite privațiuni de alimente, relateaza Știri Diaspora.Slabirea a 5 kilograme in 7 zile ar putea fi un obiectiv iluzoriu. Riscul la care te expui este de a recapata rapid kilogramele pierdute, iar acest lucru trebuie evitat.Deci haideți sa vedem meniul și cateva sfaturi, care ar putea fi utile. Amintește-ți mereu ca, inainte de a incepe orice… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Actul normativ are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume, fructe…

- Datele publicate marți de INS arata ca rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai, fața de 11,23% in aprilie 2023. Cu toate acestea, marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%. La categoria alimentelor de baza, cele mia amri scumpiri sunt…

- In Spania, alimentele proaspete s-au scumpit cu 20% de la inceputul anului. Asta nu doar din cauza inflatiei, ci si a secetei, care a compromis milioane de hectare de culturi agricole. Spaniolii reusesc din ce in ce mai greu sa faca fata cheltuielilor lunare.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii agricoli de legume – fructe si cartofi. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producatorii…

- Parlamentul European a adoptat marti o rezolutie prin care solicita mai multe resurse financiare si simplificarea programului Uniunii Europene de distributie de fructe, legume, lapte si produse lactate in scoli, in conditiile in care doar 20% dintre elevii din UE au fost vizati de

- Perioada sarbatorilor este mult așteptata de noi toți, atat pentru a petrece timp cu cei dragi, dar și pentru a ne bucura de preparatele specifice, așa cum sunt cele de Paște. Insa nu trebuie sa uitam de sosirea primaverii și de abundența de legume proaspete, de soare, de pofta de mișcare și de hidratare.…

- Cu toții le avem pe masa, le mancam sau le adaugam ca plus in preparatele culinare. Așadar, vorbim de fructe și legume. Dar, cum nu intotdeauna totul este ceea ce pare și ceea ce pare un este intotdeauna ce trebuie, aflam despre un top in care sunt incluse cele mai contaminate fructe și legume, iar…