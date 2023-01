Stiri pe aceeasi tema

Masandu-va degetul mare, va puteți curața imediat plamanii și puteți ameliora dificultațile de respirație. Degetul inelar este asociat cu stomacul și cu sistemul digestiv, iar masajul lui ajuta la tratarea constipației și a altor probleme digestive.

Dieta cu varza este una dintre cele mai populare si mai drastice diete, motiv pentru care este tinuta de foarte multe persoane care vor sa slabeasca rapide. Tinuta cu strictete, aceasta dieta te poate scapa de aproximativ 1 kilogram pe zi.

Nu este intotdeauna necesar sa recurgeți la pastile de la primele simptome ale unei afecțiuni, uneori puteți sa le inlocuiți cu fructe uscate. Iata 6 fructe uscate care pot inlocui pastilele:

Ceaiurile din plante sunt potrivite in cura de slabire, insa, in ceea ce privește administrarea ceaiurilor pentru a scapa de kilogramele in plus, este bine sa știi ca ceaiurile trebuie privite ca adjuvante in cura de slabire și nu ca soluție principala.

Apa cu lamaie are multiple beneficii, nu mai este un secret pentru nimeni. Numeroase diete au inclus-o in ritualul zilnic, chiar daca nu vrei sa slabești, apa cu lamaie iți va da energie și hidratare, daca o vei consuma imediat dupa trezire. Apa cu lamaie are un secret care te poate ajuta cu adevarat…

De la oameni simpli, vedete și specialiști in nutriție, cu toții recomand ghimbirul pentru slabit.

Aceasta dieta suna tentant, mai ales ca ouale confera sațietate pe termen lung și au puține calorii. Cu toate acestea, ține cont ca fiecare organism reacționeaza diferit atunci cand are loc o schimbare in regimul alimentar.

- Ne modificam meniul zilnic și ne petrecem serile in sala de sport, renunțand la deserturile preferate și nu mai suportam sa vedem legumele și cerealele. Și toate acestea, in zadar, caci kilogramele in plus nu dispar așa cum ne-am dori noi. Acest lucru vorbește despre faptul ca nu facem ceva corect.…