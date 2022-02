Dietă de vedetă: „Îmi plac preparatele obraznice” Dua Lipa, una dintre cele mai in voga cantarețe la nivel mondial, are 26 de ani, o viața stresanta pentru ca așa e viața de artist și, culmea, ține o dieta echilibrata! Cum reușește? Dua Lipa a marturisit ca secretul dietei ei este sa atinga echilibrul potrivit intre sanatos și gustarile ocazionale. Pentru micul dejun, cele mai bune alimente sunt ouale sau fructele, urmate de o banana și unt de caju inainte de antrenament. La pranz, aceasta servește salata de pui cu legume și un suc rece. Iar pentru cina alege intotdeauna legume și pește. „Incerc sa mananc cat mai sanatos posibil ori de cate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

