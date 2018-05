Stiri pe aceeasi tema

- Ai nevoie de patrunjel pentru a slabi rapid. Acesta ctioneaza ca un diuretic, imbunatateste digestia si ajuta corpul sa elimine fluidele in plus, ducand la disparitia balonarii. In plus, stimuleaza metabolismul, scoate toxinele din corp si iti intareste imunitatea. Consuma ceaiul pe parcursul unei…

- Cura de slabire cu mere este usor de urmat si are numeroase efecte benefice, nu doar asupra siluetei, ci la nivelul intregului organism. In urma unei diete-soc de 5 zile cu mere, corpul tau va elimina toxinele, iar procentul de grasime va scadea considerabil.

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Dieta cu pește este cea mai buna opțiune atunci cand vrei sa slabești in timp record, pentru ca are la baza un regim alimentar sanatos, puține restricții și, in plus, este foarte gustoasa.

- Cristina Șișcanu arata din ce in ce mai bine și a reuși sa revina la greutatea pe care o avea inainte de a deveni mamica. In doar 10 luni de la naștere, soția lui Madalin Ionescu se poate mandri, din nou, cu o talie trasa prin inel. Cristina Șișcanu a nascut-o pe micuța Petra in luna aprilie anul trecut…

- Dieta cu pește este cea mai buna opțiune atunci cand vrei sa slabești rapid cateva kilograme, deoarece aceasta are la baza un regim alimentar sanatos, puține restricții și, in plus, este foarte gustoasa. Dieta cu pește te ajuta sa dai jos aproximativ 4 kilograme intr-o singura saptamana și, totodata,…

- Dieta cu hrișca este foarte populara pe meleagurile noastre, mai ales in zonele din nordul țarii. Exista mai multe variante ale acestei diete, noi va prezentam doua diete cu hrișca – cele mai apreciate și eficiente.

- Foarte multe persoane doresc sa slabeasca si sa se simt bine in corpul lor. Acest lucru se doreste a fi facut cu rapiditate, dar sa fie util si bun. Evident, exista posibilitatea ca multe diete sa nu functioneze, dar v-ati gandit vreodata ca puteti tine o dieta cu muraturi care va va ajuta sa scapati…