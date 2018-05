Ghibstock 9 e cel mai #blană festival din curtea școlii

Festivalul Ghibstock a fost înființat în curtea liceului Onisifor Ghibu din Cluj Napoca în 2010 și are ca scop dezvoltarea proiectelor culturale ce pot ajuta comunitatea. Anul acesta Ghibstock 9 are în plan două mari proiecte, renumite sub sloganul “Feel your city”. Liceenii plănuiesc… [citeste mai departe]