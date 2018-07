Dieta cu prune, secretul unei siluete de invidiat! Slăbeşte trei kilograme, în doar opt zile Sunt la indemana oricui si, mai mult de atat, au un continut bogat de vitamine, fosfor, magneziu si potasiu, motiv pentru care prunele au puterea de a regla apetitul si de a ajuta corpul nu doar sa elimine toxinele, ci si sa isi regleze functiile digestive si metabolice. In timpul acestei diete, trebuie sa consumi opt prune dimineata pe stomacul gol. Daca dupa cateva minute, daca inca ti-e foame, mananca un ou fiert, doua felii de sunca de pui si o felie de paine prajita. Ceaiul negru sau o ceasca de cafea sunt binevenite (cu indulcitor, nu cu zahar). Cu siguranta aceasta dieta este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

