- Vara este sezonul in care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabila. Pe langa faptul ca ele pot fi integrate cu succes intr-un mulțime de rețete, reprezinta o modalitate de a scapa de kilogramele in plus și de a ne detoxifia organismul. Iata cum se ține dieta cu…

- Hrișca este un aliment cu beneficii uriașe pentru sanatate. Îți îmbunatațește memoria și îți vindeca sistemul respirator. Ajuta în cazul bolilor cardiovasculare. Nu conține gluten, are puține calorii și conține multe proteine, aminoacizi, fier, magneziu,…

- Aceasta rețeta simpla, recomandata de homeopați, este alcatuita doar din doua ingrediente, te va ajuta sa slabești rapid, sa normalizezi metabolismul, sa reduci nivelul zaharului din sange și iți va scadea apetitul.

- Daca ai incerca numeroase diete si niciuna nu pare sa fi dat rezultate, iata ca exista o solutie pentru a scapa de kilogramele in plus. Iata cum te poate ajuta apa fiarta sa iti detoxifiezi organismul, dar si sa scapi de 20 de kilograme in mai putin de o luna

- Pentru ca aceasta dieta sa fie eficienta, trebuie consumate numai oua de gaina proaspete. La fel de bune sunt si cele de prepelita, insa este necesar consumul unei cantitati duble. Carnea de pui trebuie fiarta sau facuta pe abur, fara piele.

- Inlocuiește pastele cu alternativele din zucchini, cartofi dulce sau dovleac Daca iubești pastele și vrei sa le consumi mai des, trebuie doar sa le inlocuiești pe cele din faina cu variantele sarace in calorii pe care le poți obține cu zucchini, morcov, dovleac și cartof dulce. In acest fel,…

- Creata de soții Watanabe, Hitoshi (care a studiat medicina preventiva) și Sumiko (farmacista), dieta cu banane a devenit noul trend in randul femeilor din Japonia, astfel incat din momentul in care a devenit atat de populara, supermarketurile din intreaga țara ...

- Dieta numita "de weekend" ne ofera ocazia excelenta de a scapa de cateva kilograme si, in acelasi timp, de a ne detoxifia, scrie realitatea.net.Rezultatele se vor vedea cu ochiul liber: kilograme pe minus, piele mai supla, ten mai luminos, iar oboseala dispare.