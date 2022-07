Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu pepene rosu. Acest fruct este cunoscut pentru beneficiile pe care le are pentru sanatate. Este o sursa extraodinara de antioxidanti si vitamine. Contine 90% apa, astfel ca are atat proprietati dietetice, cat si diuretice. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un…

- Dieta cu pepene galben. ZIUA 1 Mic dejun: O jumatate de pepene galben, un iaurt dietetic, fulgi de ovaz. Pranz: 150 g carne de pui fiarta, 200 g fasole verde, o felie de pepene galben. Cina: Omleta (dintr-un ou), sos de rosii, o felie de pepene galben. Dieta cu pepene galben. ZIUA 2 Mic dejun: 20 g…

- Patrunjelul este un adevarat aliat pentru persoanele care iși doresc sa scape de kilogramele in plus intr-un timp scurt, dar fara sa le fie afectata in vreun fel starea de sanatate. Iata ce beneficii are, dar și de ce trebuie sa-l consumi.

- Pentru cei apropiați, dar și celor care doar ii urmaresc postarile pe rețelele de socializare, Mihai Șora este o adevarata pagina de istorie a Romaniei. La cei 105 ani pe care domnia sa ii are, este extrem de activ in spațiul virtual. Nu de puține ori postarile sale au facut adevarate valuri de comentarii.…

- Foarte multa lume se confrunta cu lupta pierderii kilogramelor in plus. Indiferent ca vrei sa slabești dupa sarbatori sau pentru a te pregati de sezonul costumelor de baie, romanii apeleaza la tot felul de trucuri pentru a scadea in greutate. Ce dieta iți recomanda nutriționistul Mihaela Bilic. Ce presupune…