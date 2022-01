Stiri pe aceeasi tema

De cateva zile, pe internet, circula cea mai puternica dieta de slabire. Aceasta consta intr-un suc natural, pe care il prepari chiar la tine acasa.

- Toata lumea știe ca atunci cand oferi cuiva drag un bughet de flori e necesar sa fie numar impar. Niciodata nu putem oferi unei doamne sau domnișoare care ne invita la ziua naștere doua sau patru flori. Numar par de flori ducem doar la cimitir. De ce florile pe care le oferim cadou trebuie sa aiba…

- Reprezentantul unui furnizor de energie si gaze ne arata unde sa ne uitam mai exact pe factura daca am beneficiat sau nu de reduceri si in ce parametrii trebuie sa ne incadram pentru a avea facturile mai mici. „Avem o factura de energie electrica pentru un client din Bucuresti, un apartament cu 2-3…

- Zeci de copii au fost internați cu Covid in cursul nopții trecute la Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu-Rusescu”. Medicul Mihai Craiu a declarat ca la copiii cu varste mici simptomele de infectare cu tulpina Omicron a noului coronavirus pot sa debuteze ca o „gastro-enterita…

Dieta de trei. Cum poți slabi miraculos mancand trei zile orez, trei fructe și trei legume! Nu ai reușit inca sa scapi de kilogramele in plus acumulate de sarbatori?

- Oregano este o planta aparent banala, care are insa beneficii incredibile asupra sanatații. Ce este oregano Oregano este o planta care face parte din familia Lamiaceae. Acesta este folosit de mii de ani pentru a adauga aroma mancarurilor și pentru a trata diferite afecțiuni. Este prezent și in dieta…

- Lamaia e un fruct extrem de ofertant. Intr-o limonada racoritoare sau o prajitura delicioasa, acest fruct vine la pachet cu beneficii uimitoare pentru organismul uman. Cum poți albi și parfuma orice haina doar cu sucul de la o lamaie. Puțini știu insa ca acest fruct il putem folosi cu folos și in afara…

Creșterea in greutate este una dintre cele mai mari probleme in societatea moderna. Astazi, oamenii sunt preocupați de diete și pierderea kilogramelor in plus.