Exista o mulțime de diete, dar puține sunt eficiente. Iata de ce dieta cu lamaie a devenit atat de populara – este simpla și eficienta, dar poate fi un pic provocatoare pentru unii. Trebuie sa incepeți fiecare dimineața cu un pahar de apa cu lamaie pe stomacul gol. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Dieta cu lamaie este perfecta pentru cei care doresc sa-și detoxifice organismul și sa piarda in greutate, in același timp. Ea dureaza 14 zile și in aceasta perioada…