Detalii cu noua KIA X-Ceed 1.0 T-GDI 120 CP City de 18.837 euro TVA inclus

Este vorba de noul crossover KIA X-Ceed 1.0 T-GDI 120 CP City care a fost lansat cu succes si pe piata auto din Romania incepand cu toamna anului trecut. De atunci si pana in prezent noi am testat in premiera versiunea X-Ceed cu motorizarea… [citeste mai departe]