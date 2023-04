Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus atunci noi venim in ajutorul tau și iți dezvaluim bauturile care sunt bogate in antioxidanți și te ajuta la o detoxifiere completa a organismului, prin eliminarea toxinelor, curațarea intestinelor și stimularea metabolismului. Iata bauturile rapide pe care sa…

- Mesele tradiționale de Paște sunt bogate in grasimi și calorii, care pot duce la acumularea in greutate. Iata ce trebuie sa faci dupa sarbatori, pentru a reveni cat mai rapid la silueta de dinainte. Ce te poate ajuta in cazul exceselor alimentare.

- Mirela Vaida nu se teme sa recunoasca faptul ca ii place foarte mult mancarea, insa mulți s-au intrebat, de-a lungul timpului, cum reușește sa se mențina totodata și in forma. Iata la ce truc apeleaza și cum scapa de kilograme intr-un timp record!

- Multe persoane nu pot renunta la placerea de a manca usturoi proaspat sau diverse feluri de mancare care il contin, dar nu toata lumea ii suporta mirosul. Cu toate acestea, exista o modalitate destul de buna de a neutraliza mirosul puternic. Dupa consumul de usturoi, se recomanda utilizarea produselor…

- Organismul are nevoie de fier pentru a produce celulele roșii ale sangelui, care sunt responsabile de transportul oxigenului de la plaman la tesuturi si transferul dioxidului de carbon de la tesuturi la plaman. Carnea roșie și fructele de mare sunt cele mai bune surse de fier, insa și multe alimente…

- Pentru continutul sau caloric si de minerale, se recomanda si in dieta diabeticilor pentru ca subtiaza sangele, favorizand circulatia. 100 de grame de scrumbie contin 230 de calorii, 20 de grame de colesterol 3000 de mg de acizi omega 3 si 250 de mg de acizi omega 6, esentiali pentru sanatatea inimii,…

- Daca și tu sau persoana cu care locuiești are probleme cu sforaitul, nu te ingrijora, deoarece noi iți vom prezenta soluția pentru aceasta problema des intalnita. Cateva alimente pe care trebuie sa le mananci te vor ajuta sa nu mai sforai. Iata ce trebuie sa faci ca sa scapi de aceasta problema!