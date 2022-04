Stiri pe aceeasi tema

- „The Crown” va evoca povestea de dragoste dintre Kate si William, a scris Variety, care citeaza un anunt de casting pentru o „tanara actrita exceptionala care sa o joace pe Kate Middleton”. „Este un rol important in acest serial premiat. Suntem in cautarea unei persoane care sa semene ca doua... The…

- Printul Louis, cel mai mic dintre copiii printului William si ai lui Kate Middleton, implineste sambata 4 ani. Cu aceasta ocazie, ducele si ducesa de Cambridge au publicat un nou portret cu printul, razand pe plaja.

- Kate Middleton este innebunita dupa culori. E clar din alegerile vestimentare ale ducesei de Cambridge, care a purtat, de-a lungul timpului, un adevarat curcubeu. Mai ales in cel mai recent turneu regal, din Belize, Jamaica si Bahamas, Kate a avut tinute in nuante de galben, verde, roz, albastru, rosu.…

- Ducii de Cambridge iși continua primul turneu oficial. Și in Jamaica, cei doi soți au fost primiți așa cum se cuvine. Kate Middleton a purtat o rochie galbena in cadrul vizitei oficiale și a stralucit alaturi de soțul sau.

- Membrii familiei regale britanice trebuie sa urmeze o conduita stricta in public, iar gesturile de afectiune facute sub ochi straini nu sunt acceptate. Asta pentru ca, teorectic, ei se afla la munca, atunci cand participa la diverse evenimente. De cativa ani, insa, lucrurile par a se fi relaxat, mai…

- Anamaria Prodan are o silueta de invidiat in prezent. Impresara face furori cu trupul sau perfect lucrat la sala și de curand a marturisit ca a reușit sa slabeasca acum ceva timp in urma 12 kilograme extrem de repede. Cum a reușit.