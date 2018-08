Stiri pe aceeasi tema

- Kilogramele in plus iți dau batai de cap și n-ai gasit nicio dieta care sa ți se potriveasca și sa te ajute sa slabești? Ei bine, iți propunem cura doctorului Michael Mosley, cunoscuta sub numele de dieta 5:2 sau dieta pe baza de post.

- Pentru cele care vor sa slabeasca rapid si simplu intr-un timp record, pot incerca dieta cu pomelo. Acest fruct delicios contine fibre, proteine, fier, si are un continut caloric scazut. Nu este greu sa tii dieta cu pomelo, insa trebuie urmata intocmai. Afla cum poti slabi 5 kilograme in 7 zile.

- Exista multe persoane care vor sa slabeasca, dar majoritatea nu face diferența intre a pierde grasimi și a pierde masa musculara. Deși te duce cu gandul la armata, dieta militara nu are legatura cu alimentația soldaților. Din contra, in dieta militara planul alimentar completeaza deficitul de calorii…

- Ai incercat sa slabești și totuși ți-ai dat seama ca nu reușești? Atunci afla ca și astrele au un cuvant greu de spus in acest sens! Conteaza extrem de mult momentul din luna in care te decizi sa topești kilograme! Cand este cel mai potrivit moment sa incepi dieta astrala?

- Primul pas pe care trebuie sa-l urmezi ca sa slabesti este sa renunti la dieta. Uita de toate programele de slabit si concentreaza-te pe nutritia intuitiva. Respecta-ti foamea. Ofera-i organismului o cantitate suficienta de energie si de carbohidrati si nu astepta sa fii coplesita de foame.…

- Hrișca este un aliment cu beneficii uriașe pentru sanatate. Îți îmbunatațește memoria și îți vindeca sistemul respirator. Ajuta în cazul bolilor cardiovasculare. Nu conține gluten, are puține calorii și conține multe proteine, aminoacizi, fier, magneziu,…

- Aceasta rețeta simpla, recomandata de homeopați, este alcatuita doar din doua ingrediente, te va ajuta sa slabești rapid, sa normalizezi metabolismul, sa reduci nivelul zaharului din sange și iți va scadea apetitul.

- Daca ai incercat diete complicate și pe termen lung, iar rezultatele nu ți-au fost pe plac, e cazul sa faci schimbari. Incearca varianta unei diete simple, care se intinde pe o durata de scurta, de trei zile.