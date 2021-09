Dieta care prelungește viața Cercetatorii de la University College London incearca sa puna la punct un tratament despre care spera ca va da rezultate in combaterea efectelor imbatrinirii. In fapt, modificarile genetice, mai puțina mincare și un stil de viața sanatos, cred specialiștii, ar putea prelungi durata de viața chiar și cu 20 de ani, micșorind concomitent și riscul de boli cardiovasculare, de cancer sau Alzheimer. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Probabil ca nu este persoana care sa nu fi tinut, macar o data in viata, o dieta pentru slabit. Unii au reusit sa elimine surplusul de kilograme si sa isi continue viata intr-un stil cat mai sanatos. Altii, din contra, au slabit pentru o perioada, insa dupa aceea au revenit la greutatea de la care au…

- Hot-dog-ul ramane placerea vinovata a milioane de oameni, in ciuda atenționarilor repetate din partea nutriționiștilor asupra efectelor negative pe care le are aceasta opțiune alimentara. Cercetatorii de la Universitatea din Michigan au publicat recent un studiu in revista Nature, in care au analizat…

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna...

- Cercetatorii din domeniul Sanatatii de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viata cu 36 de minute, relateaza CNN. La polul opus, consumul fructelor prelungeste speranta de viata.

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna aceasta in revista Nature Food, cercetatorii au analizat 5.853 de alimente din dieta SUA și…

- Cercetatorii și specialiștii din industria alimentara se pregatesc de cel mai important eveniment din domeniul cercetarii alimentare, INOVALIMENT 2021. Fiind un targ dedicat exclusiv cercetarii alimentare, Senatul Științific a decis prelungirea perioadei de inscrieri, pana pe 30 octombrie, pentru a…

- Ajuns la 36 de ani, Cristiano Ronaldo continua sa șocheze in vestiarul lui Juventus cu forma sa fizica. Portughezul exceleaza atunci cind vine vorba de pregatire, insa antrenamentul nu este singurul sau secret. Intreaga viața a lui Ronaldo este bazata pe un stil de viața sanatos, care il ajuta sa obțina…

- Cercetatorii de la Universitatea Washington arata, printr-un studiu, ca imunitatea conferita de vaccinurile ARNm (Pfizer si Moderna) poate proteja organismul timp de mai multi ani. Mai mult, in cazul celor care au trecut prin boala, vaccinul ii poate proteja intreaga viata.