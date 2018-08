Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia a mobilizat efective fara precedent in vederea apropierii unui val de caldura asteptat pentru miercuri, pentru a evita repetarea incendiilor devastatoare de anul trecut, soldate cu 112 de victime, a declarat luni ministrul de interne din aceasta tara, citat de AFP. "Anul acesta avem cel mai…

- Includerea nucllor in dieta alimentara ajuta la imbunatatirea semnificativa a calitatii si fuctiilor spermei umane, conform rezultatelor unui studiu in care au fost analizati parametri si schimbarile moleculare ale spermei pe o perioada...

- Cautam muncitori femei si barbati pentru urmatoarele posturi disponibile : – Femei pentru ambalat dulciuri ,se lucreaza la banda – Germania – Barbati si Femei pentru sortat plastic, se lucreaza la banda – Germania. – Barbati si femei pentru o fabrica…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez, ajuns la putere dupa caderea conservatorului Mariano Rajoy, a prezentat miercuri un nou guvern proeuropean si compus majoritar din femei, transmite AFP, care noteaza ca varianta propusa, cu 11 femei si 6 barbati, reflecta cea mai puternica

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a explicat ca marirea varstei de pensionare pentru ambele sexe este o consecinta a presiunii demografice pe sistemul de pensii publice, solutia, care nu este "o inventie romaneasca", fiind...

- Drojdia de bere contine numeroase enzime active si antioxidanti, accelerand metabolismul dumneavoastra. Bogata in zinc, magneziua, fosfor, seleniu, crom si vitamine precum A, E, D, complexul B, dar si altele aproape 16 la numar, drojdia este un bun ajutor in combaterea kilogramelor in plus.