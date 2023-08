Stiri pe aceeasi tema

- O isterie a fost declanșata la nivel mondial, dupa ce filmul Barbie, cu Margot Robbie și Ryan Gossling in rolurile principale a batut record dupa record. Filmul Barbie a creat isterie in intreaga lume. Onoua procedura este extrem de cautata in randul femeilor. Este vorba despre „gatul de lebada”. Insa,…

- Fara doar și poate, filmul Barbie e unul din cele mai mare succesuri de box office ai ultimilor ani. Adolescenții au luat cu asalt cinematografele și nici adulții nu au spus pas tentației. Margot Robbie, actriția care o interpreteaza pe Barbie, a ținut o dieta speciala pentru a arata perfect!Margot…

- Filmul Barbie a creat isterie la nivel global! Ei bine, fanii din toate colțurile lumii s-au indragostit de personajele principale, mai ale de Margot Robbie, cea care reprezinta "perfecțiunea". Ei bine, cele mai multe dintre femei s-au intrebat cum reușește celebra actrița sa iși mențina silueta. Ce…

- Mai greu de diagnosticat, bolile autoimune au tratamente moderne specifice. In cazul acestor boli, sistemul imunitar poate ataca articulațiile, poate provoca inflamații, umflaturi și durere. Despre aceste manifestari discutam cu dr. Claudia Haralambie, medic specialist reumatologie.

- Potrivit estimarilor publicate duminica de Exhibitor Relations, filmul „Barbie”, regizat de Greta Gerwig, a depasit pragul de un miliard de dolari la nivel mondial, o premiera pentru o regizoare. Avand in rolurile lui Barbie si Ken pe Margot Robbie si Ryan Gosling, duo deja iconic, comedia despre papusa…

- Filmul Barbie creeaza din nou isterie pe retelele sociale. In ciuda mesajului care ne indeamna sa imbratisam imperfectiunea, tot mai multe femei influencer alimenteaza un trend periculos. Barbie Botox – gat de lebada. Isi injecteaza toxina botulinica in muschi ca sa para ca au umerii mai subtiri si…

- Cand n-am mai mers la mall din cauza restricțiilor impuse in pandemie, n-am mai probat haine, am uitat de popcornul de la cinema și nici n-am mai luat masa in oraș. Drept urmare, vanzarile retailerilor au luat-o la vale.

- Una dintre principalele atracții ale insulei Murano, langa Veneția, este o veche biserica restaurata de un roman, unde funcționeaza un cuptor de sticlarie. Aici se fac evenimente și mai ales teambuilding-uri, iar romanii sunt printre principalii vizitator